Video Yaşam SON DAKİKA: İstanbul Şişli'de bıçaklı saldırganın rehin aldığı hemşire kurtarıldı! Olay yerinden ilk görüntüler... | Video

SON DAKİKA: İstanbul Şişli'de bıçaklı saldırganın rehin aldığı hemşire kurtarıldı! Olay yerinden ilk görüntüler... | Video

SON DAKİKA: İstanbul Şişli'de bıçaklı saldırganın rehin aldığı hemşire kurtarıldı! Olay yerinden ilk görüntüler... | Video
30.12.2020 | 15:52

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Türk denizaltısı İstanbul Boğazı’ndan böyle geçti | Video 04:01
Türk denizaltısı İstanbul Boğazı’ndan böyle geçti | Video 30.12.2020 | 16:19
SON DAKİKA: İstanbul Şişli'de bıçaklı saldırganın rehin aldığı hemşire kurtarıldı! Olay yerinden ilk görüntüler... | Video 00:38
SON DAKİKA: İstanbul Şişli'de bıçaklı saldırganın rehin aldığı hemşire kurtarıldı! Olay yerinden ilk görüntüler... | Video 30.12.2020 | 15:52
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda mahalleliden polislere alkışlı destek | Video 00:27
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda mahalleliden polislere alkışlı destek | Video 30.12.2020 | 15:32
Mardin'de 3 yaşındaki Mert'in polis üniforması hayali gerçek oldu | Video 01:17
Mardin'de 3 yaşındaki Mert'in polis üniforması hayali gerçek oldu | Video 30.12.2020 | 13:36
Son dakika! Mersin'de vücudunun yarısı suya gömülü erkek cesedi bulundu | Video 03:05
Son dakika! Mersin'de vücudunun yarısı suya gömülü erkek cesedi bulundu | Video 30.12.2020 | 15:14
Antikacıyı öldüren zanlı yakalandı! Aramızda husumet vardı | Video 00:35
Antikacıyı öldüren zanlı yakalandı! "Aramızda husumet vardı" | Video 30.12.2020 | 15:01
İstanbul Fatih'te skandal tekne partisine polis baskını | Video 00:26
İstanbul Fatih'te skandal tekne partisine polis baskını | Video 30.12.2020 | 14:57
Uyuşturucu tacirlerinden, film senaryosu! Uyuşturucu satıp film çekeceklermiş | Video 00:08
Uyuşturucu tacirlerinden, film senaryosu! Uyuşturucu satıp film çekeceklermiş | Video 30.12.2020 | 14:54
Oyunda iddiayı kaybetti, aracını 11 bin okey taşıyla kaplayıp trafiğe çıktı | Video 06:30
Oyunda iddiayı kaybetti, aracını 11 bin okey taşıyla kaplayıp trafiğe çıktı | Video 30.12.2020 | 14:35
Kaçak avcılar drone takibinden kaçamadı | Video 01:29
Kaçak avcılar drone takibinden kaçamadı | Video 30.12.2020 | 14:38
Komşuları İstanbul Maltepe'de öldürülen Aylin Sözer'i anlattı | Video 03:00
Komşuları İstanbul Maltepe'de öldürülen Aylin Sözer'i anlattı | Video 30.12.2020 | 13:43
Bursa'da kavşakta erkek cesedi bulundu | Video 01:20
Bursa'da kavşakta erkek cesedi bulundu | Video 30.12.2020 | 13:41
Aylin Sözer cinayetinde katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı! Tartıştık, boğazını kesip evi ateşe verdim | Video 00:55
Aylin Sözer cinayetinde katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı! "Tartıştık, boğazını kesip evi ateşe verdim" | Video 30.12.2020 | 13:08
Artvin’de kereste atölyesinde çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı | Video 01:55
Artvin’de kereste atölyesinde çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı | Video 30.12.2020 | 12:53
Uyuşturucu madde getirirken hikaye çekip paylaştılar! Narkotik Polisi zanlıları yakaladı | Video 00:50
Uyuşturucu madde getirirken hikaye çekip paylaştılar! Narkotik Polisi zanlıları yakaladı | Video 30.12.2020 | 12:29
CHP’li Bakırköy Belediyesi’nde darp iddiası: Eski meclis üyesi kadının parmakları kırıldı | Video 00:19
CHP’li Bakırköy Belediyesi’nde darp iddiası: Eski meclis üyesi kadının parmakları kırıldı | Video 30.12.2020 | 12:20
Esenyurt’ta Afrikalılar ile vatandaşlar arasında tekme tokat gürültü kavgası kamerada | Video 00:43
Esenyurt’ta Afrikalılar ile vatandaşlar arasında tekme tokat gürültü kavgası kamerada | Video 30.12.2020 | 12:20
SON DAKİKA! İstanbul'da Afrikalılar ile mahalle sakinleri arasındaki tekme tokat meydan kavgası kamerada | Video 00:43
SON DAKİKA! İstanbul'da Afrikalılar ile mahalle sakinleri arasındaki tekme tokat meydan kavgası kamerada | Video 30.12.2020 | 12:05
Aylin Sözer’i öldüren katil zanlısı Kemal Delbe adliyeye sevk edildi | Video 00:51
Aylin Sözer’i öldüren katil zanlısı Kemal Delbe adliyeye sevk edildi | Video 30.12.2020 | 12:06
Aylin Sözer cinayetinde katil zanlısı Kemal Delbe'nin ifadesindeki kan donduran detaylar ortaya çıktı | Video 02:50
Aylin Sözer cinayetinde katil zanlısı Kemal Delbe'nin ifadesindeki kan donduran detaylar ortaya çıktı | Video 30.12.2020 | 11:17

Son dakika haberleri... İstanbul'da Şişli'de bıçaklı bir saldırganın tıp merkezinde rehin aldığı hemşire yaralı olarak kurtarıldı! Saldırıda hafif şekilde yaralanan hemşire ambulansla hastaneye kaldırıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Şişli'de özel bir tıp merkezine gelen bıçaklı saldırgan bir hemşireyi rehin aldı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle hemşireyi bıçakla rehin alan saldırgan etraftakilere tehditler yağdırmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat polislerinin de çevrede önlem aldığı olayda saldırgan polis ekiplerinin müdahalesiyle gözaltına alındı. Saldırıda hafif şekilde yaralanan hemşire ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA