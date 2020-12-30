SON DAKİKA: İstanbul Şişli'de bıçaklı saldırganın rehin aldığı hemşire kurtarıldı! Olay yerinden ilk görüntüler... | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:01
Türk denizaltısı İstanbul Boğazı’ndan böyle geçti | Video 30.12.2020 | 16:19
00:38
00:27
01:17
Mardin'de 3 yaşındaki Mert'in polis üniforması hayali gerçek oldu | Video 30.12.2020 | 13:36
03:05
00:35
Antikacıyı öldüren zanlı yakalandı! "Aramızda husumet vardı" | Video 30.12.2020 | 15:01
00:26
İstanbul Fatih'te skandal tekne partisine polis baskını | Video 30.12.2020 | 14:57
00:08
06:30
01:29
Kaçak avcılar drone takibinden kaçamadı | Video 30.12.2020 | 14:38
03:00
Komşuları İstanbul Maltepe'de öldürülen Aylin Sözer'i anlattı | Video 30.12.2020 | 13:43
01:20
Bursa'da kavşakta erkek cesedi bulundu | Video 30.12.2020 | 13:41
00:55
01:55
00:50
00:19
00:43
00:43
00:51
Aylin Sözer’i öldüren katil zanlısı Kemal Delbe adliyeye sevk edildi | Video 30.12.2020 | 12:06
Son dakika haberleri... İstanbul'da Şişli'de bıçaklı bir saldırganın tıp merkezinde rehin aldığı hemşire yaralı olarak kurtarıldı! Saldırıda hafif şekilde yaralanan hemşire ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Şişli'de özel bir tıp merkezine gelen bıçaklı saldırgan bir hemşireyi rehin aldı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle hemşireyi bıçakla rehin alan saldırgan etraftakilere tehditler yağdırmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat polislerinin de çevrede önlem aldığı olayda saldırgan polis ekiplerinin müdahalesiyle gözaltına alındı. Saldırıda hafif şekilde yaralanan hemşire ambulansla hastaneye kaldırıldı.