Son Dakika: Kocaeli Gebze'de fabrika yangını! | Video

Son dakika haberi: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boya üretimi yapıldığı öğrenilen tesiste yangın çıktı. Alev alev yanan fabrikaya müdahale sürüyor. Yangının neden çıktığı henüz öğrenilemezken fabrikada çıkan yangın nedeniyle patlamalar olduğu öğrenildi.