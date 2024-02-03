Son Dakika: Kocaeli Gebze'de fabrika yangını! | Video
Son dakika haberi: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boya üretimi yapıldığı öğrenilen tesiste yangın çıktı. Alev alev yanan fabrikaya müdahale sürüyor. Yangının neden çıktığı henüz öğrenilemezken fabrikada çıkan yangın nedeniyle patlamalar olduğu öğrenildi.
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