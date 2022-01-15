Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı | Video
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Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı.