Son Dakika: Müge Anlı'da bol vaatli dolandırılma iddiası: 350 bin lirasından oldu! | Video
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Son dakika haberi: ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilginç bir dolandırıcılık hikayesi ele alındı. İstanbul'da yaşayan 47 yaşındaki Serap Turfan, kendini 'Kubilay' sahte ismiyle tanıtan Emrah Özdemir tarafından 350 bin lira dolandırıldı. İçine düştüğü durumdan kurtulmak için Müge Anlı'nın kapısını çalan Serap Turfan, güvenini kazanan erkek arkadaşının daha sonra kendisini tehdit ederek hesaplarını boşalttığını ileri sürdü. Öte yandan Emrah Özdemir'in, daha önce de 'Kubilay' sahte ismiyle yüzlerce kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı.