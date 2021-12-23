SON DAKİKA: Müge Anlı'da gözleri yaşartan anlarda şok tepki "Ben onu yüzünü..."

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OTOMATİK OYNAT
01:19
Sakarya Valisi öğrencilerle kartopu oynadı | Video 23.12.2021 | 12:07
04:47
Uludağ’dan kartpostallık görüntüler | Video 23.12.2021 | 11:24
08:10
01:50
Karlıova’da kar yağışı yerini soğuğa bıraktı | Video 23.12.2021 | 11:23
01:30
Müşteri gibi geldi, eczaneden krem çalarak kayıplara karıştı | Video 23.12.2021 | 11:11
09:31
Palandöken geçidinde nefes kesen kar mücadelesi | Video 23.12.2021 | 10:19
01:05
02:06
Devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca hayatını kaybetti | Video 23.12.2021 | 11:11
04:08
Tuzla'da iş arkadaşının başına penseyi böyle fırlattı | Video 23.12.2021 | 10:06
10:50
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Karlı yolda frene bastı, kayarak sitenin bahçesine böyle düştü | Video 23.12.2021 | 11:11
00:56
İstanbul'da kaçak sigara operasyonu! 6 milyon 400 bin adet... | Video 23.12.2021 | 10:26
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Beyoğlu değnekçisi gözaltına alındı 23.12.2021 | 10:59
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SON DAKİKA! Pitbull dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 23.12.2021 | 10:01
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Terkos Gölü'nde yasa dışı avcılık yapan kişi suçüstü yakalandı | Video 23.12.2021 | 10:01
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Adana'da FETÖ hükümlüsü 3 kişi yakalandı | Video 23.12.2021 | 10:02
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Esenyurt’ta aracı çalıştıramayınca iterek çaldılar | Video 23.12.2021 | 09:36
atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 23 Aralık 2021 Perşembe canlı yayınında 30 yıllık hasretinin son bulduğu anlarda şok tepki! Müge Anlı'da 30 yıl sonra bir araya gelen ailenin buluşmasında beklenmedik tepki "Ben onu yüzünü..."