SON DAKİKA: Müge Anlı'da gözleri yaşartan anlarda şok tepki "Ben onu yüzünü..."

atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 23 Aralık 2021 Perşembe canlı yayınında 30 yıllık hasretinin son bulduğu anlarda şok tepki! Müge Anlı'da 30 yıl sonra bir araya gelen ailenin buluşmasında beklenmedik tepki "Ben onu yüzünü..."