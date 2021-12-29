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OTOMATİK OYNAT
01:59
Konya'da seyir halindeki otomobil alev aldı | Video 29.12.2021 | 13:21
10:36
01:37
Kocaeli'de araçlar karda mahsur kaldı! Yardıma vatandaşlar yetişti | Video 29.12.2021 | 13:14
00:47
Yargı'nın Eren komiseri Uğur Aslan '10 parmağında 10 marifet var' dedirtti! 29.12.2021 | 13:10
01:55
06:36
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren haber | Video 29.12.2021 | 13:01
05:20
Esenyurt'ta 25 katlı lüks rezidansın sakinleri komşularını çıldırttı | Video 29.12.2021 | 13:01
02:48
Tunceli'de havalar soğudu, 'Ağlayan Kayalar' buz tuttu | Video 29.12.2021 | 12:57
05:36
Deprem konutlarında vatandaşların yüzü gülüyor | Video 29.12.2021 | 12:57
00:47
Polis duvarı kırıp geçti: Zulada kalaşnikof ele geçirildi! | Video 29.12.2021 | 11:46
06:23
13:28
SON DAKİKA: Müge Anlı'da Mustafa Kaya - Seyhan Kaya olayında flaş ifadeler.. 29.12.2021 | 12:38
03:52
Batman’da silahlı suç örgütü çökertildi: 14 gözaltı 29.12.2021 | 12:27
05:54
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Flamingolar kış mevsiminin gelmesine rağmen Van'ı terk etmedi | Video 29.12.2021 | 11:06
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Zeytinburnu'nda bir otopark dolusu sıfır araç | Video 29.12.2021 | 11:27
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Koronavirüse yakalanan oyuncu Pınar Deniz'den güldüren paylaşım! 29.12.2021 | 11:31
atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 29 aralık 2021 Çarşembe canlı yayınında; Mustafa Kaya - Seyhan Kaya olayından son dakika haberleri!