Video Yaşam SON DAKİKA: Muğla Fethiye'de otomobil ve cip çarpıştı: 8 yaralı

SON DAKİKA: Muğla Fethiye'de otomobil ve cip çarpıştı: 8 yaralı

SON DAKİKA: Muğla Fethiye'de otomobil ve cip çarpıştı: 8 yaralı
01.07.2021 | 07:55

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Son dakika haberleri... Muğla'nın Fethiye ilçesinde, otomobil ile cipin çarpıştı. Kazada 4'ü yabacı uyruklu 8 kişi yaralandı.

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