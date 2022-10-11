Video Yaşam SON DAKİKA! Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi! İşte ilk görüntüler | Video
SON DAKİKA! Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi! İşte ilk görüntüler | Video

SON DAKİKA! Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi! İşte ilk görüntüler | Video

11.10.2022 | 19:07

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AFAD, saat 18.48'de merkez üssü Osmaniye'nin Düziçi ilçesi olan bir sarsıntı yaşandığını duyurdu. Büyüklüğünün 5.1 olarak ölçüldüğü deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Adana ve Kilis'ten de hissedildi. Depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı.

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