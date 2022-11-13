SON DAKİKA! Taksim'de büyük patlama! Patlamanın hemen sonrası feci görüntüler | Video

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir mağazanın önünde bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Olay yerine Beyoğlu ve Şişli'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde çok sayıda yaralı olduğu belirtildi. İlk belirlemelere göre onlarca yaralı var.