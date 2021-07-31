Songül Karlı'dan yürekleri yakan orman yangını paylaşımı! Korku dolu anlar kamerada...
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Türkiye'nin pek çok noktasından gelen üzücü haberlere Muğla'nın Fethiye ilçesi de dahil oldu. Fethiye'nin ormanlık alanlarında yangın çıktı, ekipler sabah saatlerine kadar alevlere müdahale etti. Yangından etkilenen isimlerden biri de ünlü sanatçı Songül Karlı oldu. Konser için Fethiye'ye giden ve kaldığı otelinin yakınındaki ormanlık alanda da yangın çıkan sanatçı Songül Karlı, otelden tahliye edildiği o korku dolu anları sosyal medya hesabından sesi titreyerek paylaştı...