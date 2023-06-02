Spil Dağı'ndaki Saklı Kanyon böyle görüntülendi | Video
Manisa merkezden geçen Çaybaşı Deresinin kaynağı olan Spil Dağı Milli Parkındaki Saklı Kanyonun bilinmeyen kısmı dron ile görüntülendi. 650 metre rakımda başlayan ve 1200 metre rakıma kadar yaklaşık 850 metre uzanan kanyon berrak suyu, şelaleleri ve eşsiz güzelliği ile görenleri kendine hayran bırakıyor.
Yer yer 4 metre derinliğe ulaşan akan dere, kent merkezinde kır kahvesi diye bilinen Ağlayan kaya arkasından geçen ve il merkezindeki Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinin de doğal sınırı olan Çaybaşı Deresi olarak Kırmızı Köprüye kadar uzanıyor. Kırmızı Köprü'den sonrası üstü kapatılan dere Gediz Nehri'ne kadar yer altından ulaşıyor.
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