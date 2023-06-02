Video Yaşam Spil Dağı'ndaki Saklı Kanyon böyle görüntülendi | Video
Spil Dağı'ndaki Saklı Kanyon böyle görüntülendi | Video

Spil Dağı'ndaki Saklı Kanyon böyle görüntülendi | Video

02.06.2023 | 09:58

Manisa merkezden geçen Çaybaşı Deresinin kaynağı olan Spil Dağı Milli Parkındaki Saklı Kanyonun bilinmeyen kısmı dron ile görüntülendi. 650 metre rakımda başlayan ve 1200 metre rakıma kadar yaklaşık 850 metre uzanan kanyon berrak suyu, şelaleleri ve eşsiz güzelliği ile görenleri kendine hayran bırakıyor.

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Spil Dağı Milli Parkı'na çıkan yol üzerinde, kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Saklı Kanyon Spil dağı eteklerinde 650 metre rakımda ve yoldan yaklaşık 200 metre içeride bulunuyor. 650 metre rakımda başlayan kanyonun sadece 150 metrelik kısmı ziyaretçiler tarafından izlenebilirken, berrak suyu ile görenleri kendine hayran bırakıyor. Kanyonun görünmeyen yaklaşık 700 metrelik kısmı ise 1200 metre rakıma kadar kayalıkların arasından uzanıyor. Dron ile görüntülenen kanyondaki şelaleler, yer yer 4 metreyi bulan derinliğiyle minik göletleri ve eşsiz manzarası ise Spil Dağı Milli Parkının eşsiz güzelliğini gözler önüne serdi.

Yer yer 4 metre derinliğe ulaşan akan dere, kent merkezinde kır kahvesi diye bilinen Ağlayan kaya arkasından geçen ve il merkezindeki Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinin de doğal sınırı olan Çaybaşı Deresi olarak Kırmızı Köprüye kadar uzanıyor. Kırmızı Köprü'den sonrası üstü kapatılan dere Gediz Nehri'ne kadar yer altından ulaşıyor.

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