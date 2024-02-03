Su borusu patladı, yollar göle döndü: Tankerin sürüklendiği anlar kamerada | Video 03.02.2024 | 11:19 Bursa’nın Karacabey ilçesinde su borusu patladı, yollar göle döndü. O anlar kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Karacabey ilçesi Taşpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı su borusu patladı. Patlamanın şiddetiyle sokak göle dönerken, olayın gece olması kazaları önledi. Yolların göle döndüğü anlar, anbean amatör kameraya yansıdı.Bursa Büyükşehir Belediyesi Buski ve Karacabey Belediyesi ekipleri olaya müdahale ederken, patlayan boru çalışmalar sonrası tamir edildi.