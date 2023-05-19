Video Yaşam Süleymanpaşa Belediyesinden 1919 lise öğrencisiyle Tekirdağ karşılaması | Video
Süleymanpaşa Belediyesinden 1919 lise öğrencisiyle Tekirdağ karşılaması | Video

Süleymanpaşa Belediyesinden 1919 lise öğrencisiyle Tekirdağ karşılaması | Video

19.05.2023 | 16:37

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle,Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte Süleymanpaşa ilçesinde bulunan 6 lisenin, 1919 öğrencisini sahil dolgu alanında toplayarak,bir görsel şölen gerçekleştirdi.

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle,Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte Süleymanpaşa ilçesinde bulunan 6 lisenin, 1919 öğrencisini sahil dolgu alanında toplayarak,bir görsel şölen gerçekleştirdi. Sahil dolgu alanında tek tip kıyafetlerle Tekirdağ karşılaması oynayan 1919 öğrenci, izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Etkinlik öncesi gençlere seslenen Süleymanpaşa belediye başkanı Cüneyt Yüksel; "Bu gün önemli bir gündür.Bu sadece bir bayram değil,yurdumuzun kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önümüzdeki yüzyılın mimarı olan siz gençlere bu vatanı emanet ettiği tarihi bir andır. Burada bir hususu da dile getirmek isterim ki, siz gençler geleceğimizin teminatısınız.Bu nedenle alkol, uyuşturucu yerine, sporla ve pırıl pırıl zihinlerinizle ülkemize değer katacağınızdan şüphem yoktur.Gençler, yeni yüzyıl sizin eseriniz olacaktır" dedi.

Halk oyunu etkinliğinin ardından,lise öğrencileri müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

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