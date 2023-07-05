Video Yaşam Sultangazi'de sokak ortasında kadına şiddet kamerada | Video
Sultangazi'de sokak ortasında kadına şiddet kamerada | Video

Sultangazi'de sokak ortasında kadına şiddet kamerada | Video

05.07.2023 | 10:03

SULTANGAZİ'de aracından inen eşinin peşinden giden koca, sokak ortasında bağırarak kadını zorla araca bindirdi. Kendisini uyaran ve o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden kişiye de hakaret eden koca, otomobille uzaklaştı.

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Olay, önceki gün öğlen saatlerinde Eski Habibler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çocuklarının da bulunduğu otomobilde karısıyla tartışan koca şiddet uyguladı. Araçtan inen kadın, olay yerinden uzaklaşmak istedi. Ancak koca, eşinin gitmesine izin vermedi. Tüm bunlara rağmen kadın, araca binmek istemedi. Daha sonra koca, sokak ortasında bağırarak kadını zorla araca bindirirken, kendisini uyaran ve o anları kayıt alan kişiye de hakaret etti. Ardından otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.

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