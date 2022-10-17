Sünnet çocuğu, düğün hazırlığında arabanın altında ezilerek hayatını kaybetti | Video
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Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde sünnet olacak çocuk dayısının kullandığı otomobilin altında ezilerek hayatını kaybetti.