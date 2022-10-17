Video Yaşam Sünnet çocuğu, düğün hazırlığında arabanın altında ezilerek hayatını kaybetti | Video
Sünnet çocuğu, düğün hazırlığında arabanın altında ezilerek hayatını kaybetti | Video

Sünnet çocuğu, düğün hazırlığında arabanın altında ezilerek hayatını kaybetti | Video

17.10.2022 | 09:55

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Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde sünnet olacak çocuk dayısının kullandığı otomobilin altında ezilerek hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşandı. Ailesi 4 yaşındaki Bozan Uyguner'i sünnet etmek için düğün merasimi düzenledi. Mahallede yapılan düğüne çok sayıda kişi davet edildi. Elbiseleri giydirilen çocuk için düğün konvoyu hazırlandı. İnsanların araçlara bindiği sırada dayısı İbrahim D., otomobilin önündeki çocuğu fark etmeyerek üzerinden geçti. Ağır yaralanan çocuk, araçla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuk doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay nedeniyle hastaneye giden yakınları, ölüm haberiyle birlikte sınır krizi geçirdi. Çocuğun cesedi, otopsi işlemlerinin ardından gözyaşları içerisinde defnedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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