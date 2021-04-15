Video Yaşam Taksici yol ortasında kadına dehşeti yaşattı: Taksi ile yanından ayrılmadı, üzerine sürdü | Video

Taksici yol ortasında kadına dehşeti yaşattı: Taksi ile yanından ayrılmadı, üzerine sürdü | Video

Taksici yol ortasında kadına dehşeti yaşattı: Taksi ile yanından ayrılmadı, üzerine sürdü | Video
15.04.2021 | 14:54

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Mersin'de ticari taksi sürücüsünün yolda yürüyen bir kadına yaşattığı dehşet, bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine yansıdı. Taksi sürücüsünün yol ortasında bir süre takip edip sözle taciz ettiği kadının üzerine araç sürerek çarpmasına ilişkin görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı.

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Mersin'in merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Üniversitesi Caddesi üzerinde meydana geldiği öne sürülen olay, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülere göre, elinde çanta ile yolda yürüyen kadının yanına yaklaşan ticari taksi sürücüsü, bir süre takip ederek taciz ettiği kadının üzerine daha sonra aracını sürerek çarptı. Çarpmanın etkisi ile yer düşen kadın çağlık çığlığa bağırmaya başladı. Acı içinde feryat eden kadının çığlıkları bölgede yankılanırken, aracından inen taksi sürücüsü ise bir süre etrafına bakındı. Dehşeti yaşayan kadın, daha sonra eliyle aracı yumruklayıp sürücüye bağırarak olay yerinden uzaklaştı.

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