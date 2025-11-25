Video Yaşam Takside eski eşini öldürmüştü! Taksiye bindikleri anlar ortaya çıktı | Video
25.11.2025 | 15:17

Kağıthane'de eski eşi Nuran Şimşek'in (43) evinin önüne gelen Enis S., (45) konuşma bahanesiyle bindikleri takside kadını silahla başından vurarak öldürdü. Gözaltına alınan ve Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından adliyeye sevk edilen Enis S. tutuklandı. Enis S. ifadesinde Şimşek’in 25 gün önce kendisini aradığını ve görüşmeye başladıklarını, olaydan 2-3 gün önce mesajlarına cevap vermediğini, hayatında birisinin olduğunu düşündüğünü ve bu yüzden tartıştıklarını söyledi. Enis S. olay günü takside Şimşek’in kendisine telefondan fotoğraf gösterdiğini, bunun üzerine sinir krizi geçirdiğini, olanları hatırlamadığını ve yapmış olabileceğini söylediği öğrenildi. Diğer yandan Nuran Şimşek'in Enis S. ile taksiye bindiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

