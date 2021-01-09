Tam 43 kişi eğleniyordu! 149 bin 167 lira ceza yediler | Video

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; ışıkları kapalı olan, loş bir ışıkla aydınlatılan ve eğlence düzenlenen bir adrese baskın yaptı. Salgın tedbirlerine uymayan 43 kişiye 149 bin 167 lira idari para cezası kesildi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; ışıkları kapalı olan, loş bir ışıkla aydınlatılan ve eğlence düzenlenen bir adrese baskın yaptı. Salgın tedbirlerine uymayan 43 kişiye 149 bin 167 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul Polisi, Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürdü. Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi'nde bulunan ve dış tabelası olmayan bir işletmenin açık olduğunu tespit eden Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri adresi kontrol etti. Işıkların kapalı olduğu, adresin loş bir ışıkla aydınlatıldığı, müzik yayını yapıldığı ve masalarda sigaralar ile alkol şişeleri olduğu tespit edildi. Sosyal mesafe kurallarını ve salgın tedbirlerini ihlal eden 43 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 149 bin 167 lira idari para cezası kesildi. Ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yeri ise Beyoğlu İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.