“Tarihi Eser” operasyonu… Suçüstü yakalandılar | Video

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Eyüp Sultan ve Sancaktepe İlçeleri'nde "Tarihi Eser" operasyonu düzenledi.

İki kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 42 sikke, dört tarihi kase ve antik testi, bir yüzük, dört kandil, bir ok ucu, 30 kültürel obje ele geçirildi. El konulan 82 tarihi eser Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.