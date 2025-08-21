Tarsus'ta futbol turnuvasında kavga: Futbolcular tekme tokat birbirine girdi | Video
Mersin'in Tarsus Belediyesi tarafından organize edilen futbol turnuvasında saha bir anda karıştı. Futbolcular tekme, tokat birbirine girdi.
Yumruklaşmaların yaşandığı kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi. Kavganın ardından maçın hakemi, karşılaşmayı iptal etti.
