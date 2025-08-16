Tekirdağ'da devrilen motosikletin sürüklendiği anlar kamerada
Tekirdağ Çorlu’da yokuş aşağı seyrederken kaygan zemine kapılarak sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği motosiklet devrilerek metrelerce sürüklendiği anlar kameraya yansıdı. Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
