Tekirdağ’da tütün mamulü kaçakçılığına eş zamanlı operasyon: 2 kişi tutuklandı | Video 18.04.2025 | 12:21 Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ve Muratlı ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda tütün mamulü kaçakçılığına büyük darbe vuruldu, 2 şüpheli tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ve makaron ticaretine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa ve Muratlı ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda toplam 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.Adreslerde yapılan aramalarda; 356 bin 490 adet dolu ve boş makaron, 14 adet sigara sarma makinası, 53 kilogram açık kıyılmış tütün, 87 adet mükerrer TAPDK bandrolü ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Şüpheliler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlemler başlatıldı. Gözaltına alınan 8 kişiden 2'si, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.Yetkililer, tütün mamulleri kaçakçılığına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.