Tekirdağ’da tütün mamulü kaçakçılığına eş zamanlı operasyon: 2 kişi tutuklandı | Video
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ve Muratlı ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda tütün mamulü kaçakçılığına büyük darbe vuruldu, 2 şüpheli tutuklandı.
Adreslerde yapılan aramalarda; 356 bin 490 adet dolu ve boş makaron, 14 adet sigara sarma makinası, 53 kilogram açık kıyılmış tütün, 87 adet mükerrer TAPDK bandrolü ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlemler başlatıldı. Gözaltına alınan 8 kişiden 2'si, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yetkililer, tütün mamulleri kaçakçılığına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
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