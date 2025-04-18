Video Yaşam Tekirdağ’da tütün mamulü kaçakçılığına eş zamanlı operasyon: 2 kişi tutuklandı | Video
Tekirdağ’da tütün mamulü kaçakçılığına eş zamanlı operasyon: 2 kişi tutuklandı | Video

Tekirdağ’da tütün mamulü kaçakçılığına eş zamanlı operasyon: 2 kişi tutuklandı | Video

18.04.2025 | 12:21

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ve Muratlı ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda tütün mamulü kaçakçılığına büyük darbe vuruldu, 2 şüpheli tutuklandı.

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ve makaron ticaretine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa ve Muratlı ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda toplam 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda; 356 bin 490 adet dolu ve boş makaron, 14 adet sigara sarma makinası, 53 kilogram açık kıyılmış tütün, 87 adet mükerrer TAPDK bandrolü ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlemler başlatıldı. Gözaltına alınan 8 kişiden 2'si, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, tütün mamulleri kaçakçılığına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
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