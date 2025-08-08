Video Yaşam Telefonu tamire verdi, demir sopayla dövmeye geldi! O anlar kamerada | Video
08.08.2025 | 11:12

İstanbul Esenyurt'ta bir adam, kız arkadaşının bozulan telefonunu telefoncuya götürdü. Tamir işleminin ardından farklı bir hasar oluşması üzerine tekrar işyerine geldiğinde ise ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda taraflar birbirine demir sopalarla saldırırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde bulunan bir telefoncuda yaşandı. İddiaya göre bir kişi, kız arkadaşının bozulan telefonunu tamir için telefoncuya bıraktı. Tamir sonrasında telefonda farklı bir hasar olduğunu gören adam telefoncuya tepki gösterdi. Tekrardan telefonu düzeltmesini istemesi üzerine ikili arasında tartışma yaşandı. Bir süre sonra öfkeli adam demir sopayla telefoncuya gelerek ortalığı birbirine kattı. Uzun süre sokak ortasında birbirine saldıran tarafların o anları ise anbean kameraya yansıdı.

