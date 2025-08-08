Telefonu tamire verdi, demir sopayla dövmeye geldi! O anlar kamerada | Video
İstanbul Esenyurt'ta bir adam, kız arkadaşının bozulan telefonunu telefoncuya götürdü. Tamir işleminin ardından farklı bir hasar oluşması üzerine tekrar işyerine geldiğinde ise ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda taraflar birbirine demir sopalarla saldırırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:35
Telefonu tamire verdi, demir sopayla dövmeye geldi! O anlar kamerada | Video 08.08.2025 | 11:12
02:27
02:13
00:23
Tokat’ta feci kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı | Video 08.08.2025 | 09:31
00:35
33 yıl hapis cezası bulunan firari, raf arkasında yakalandı | Video 08.08.2025 | 08:42
04:10
01:05
Siirt’te 10 milyon lira değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi | Video 07.08.2025 | 16:05
00:39
Ankara’da arazilerine skunk eken 2 kişi gözaltına alındı | Video 07.08.2025 | 15:57
00:59
00:35
01:09
SON DAKİKA! Karabük'te orman yangını | Video 07.08.2025 | 15:02
00:43
00:37
Banktaki çantayı çocuğa çaldırdılar | Video 07.08.2025 | 14:18
03:41
01:11
Zeytinburnu'nda emlak ofisine silahlı saldırı kamerada | Video 07.08.2025 | 14:14
01:24
01:41
Önce icra yoluyla evinden tahliye edildi, ardından darp edildi | Video 07.08.2025 | 13:32
04:59
02:28
Aydın'da üniversite öğrencisi genç kız ormanda ölü bulundu | Video 07.08.2025 | 10:35
00:36
Beşiktaş’ta ters yönden gelen motosikletle kafa kafaya çarpıştı | Video 07.08.2025 | 10:20