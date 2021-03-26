Televizyonu böyle çalmışlardı! Üç adreste yakalandılar | Video
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İstanbul’da bir adresten televizyon çalan ve güvenlik kamera görüntülerine yansıyan üç kişi yakalandı.
İstanbul'un Maltepe İlçesi'nde bulunan bir adresten televizyon çalan üç kişi yakalandı. Olayın ardından şüphelilerin yansıdığı güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ve taksiyle olay yerinden kaçan şüphelilerin açık kimliklerini tespit eden İstanbul Polisi; olayı gerçekleştirdikleri belirlenen S.K. (40), M.S. (33) ve A.A. (46) isimli şüphelileri Maltepe İlçesi'ne bağlı Esenkent Mahallesi'nde bulunan üç farklı adrese gözaltına aldı. "Evden Hırsızlık" suçundan ötürü haklarında yasal işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi.