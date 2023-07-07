Video Yaşam Temizlik işçisinden örnek hareket: İçerisinde 1 buçuk milyon TL bulunan çantayı sahibine teslim etti | Video
Temizlik işçisinden örnek hareket: İçerisinde 1 buçuk milyon TL bulunan çantayı sahibine teslim etti | Video

Temizlik işçisinden örnek hareket: İçerisinde 1 buçuk milyon TL bulunan çantayı sahibine teslim etti | Video

07.07.2023 | 13:28

Aydın’ın Söke ilçesinde belediye temizlik işçisi içinde1 buçuk milyon TL para bulunan çantayı, sahibine teslim etti.

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Edinilen bilgiye göre, Söke Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Şirin Gökmen sabah saatlerinde görevli olduğu belediye meydanında mıntıka temizliği yaparken içinde yüklü miktarda para bulunan bez bir çanta ile karşılaştı. İçinde de dekontu da bulunan parayı bir esnaf dükkanına götürüp, sahibine ulaşmaya çalıştı. Kısa bir süre sonra paraların sahibi geldi. İçinde bir buçuk milyon TL olduğu belirtilen çantanın sahibi, çantayı teşekkür ederek teslim adı.

İçinde dekont ve telefon numarası olduğunu fark ettiğini belirten temizlik işçisi Şirin Gökmen, "Çantayı buldum, sahibine ulaştık. Beraberce açtık baktık, içindeki tüm paraları ile çantayı sahibi aldı gitti. Sadece bize teşekkür etti, böyle insanlar kaldı mı dedi ve gitti. Ben de teşekkür ettim" dedi.
Daha öncede benzer birçok olayla karşılaştığını ve çok kez yüklü miktarda para, cep telefonu, cüzdan gibi birçok kaybı sahipleriyle buluşturduğunu belirten Şirin Gökmen, "Benim hiçbir şeye ihtiyacım yok. Kendim çalışırım, kendim varsa yerim, yoksa yemem. Bir hayır duası yetiyor" ifadelerini kullandı.

Çalıştığı bölgede vatandaşlar tarafından sevilen temizlik işçisiGökmen, esnafların bir kez daha takdirini toplamayı başardı.

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