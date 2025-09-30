Video Yaşam Ters yöne girip motorcunun üstüne sürdü: Otomobil sürücüsüyle motorcu arasında yaşanan tartışma kamerada | Video
Ters yöne girip motorcunun üstüne sürdü: Otomobil sürücüsüyle motorcu arasında yaşanan tartışma kamerada | Video

Ters yöne girip motorcunun üstüne sürdü: Otomobil sürücüsüyle motorcu arasında yaşanan tartışma kamerada | Video

30.09.2025 | 11:17

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde ters yöne giren otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında tartışma çıktı. Motosikletlinin kask kamerasına yansıyan görüntülerde tarafların birbirine sözlü tacizde bulunduğu anlar yer aldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 34 EDU 399 plakalı otomobil sürücüsü, caddeye ters yönden girerek karşısına çıkan motosikletlinin üzerine doğru sürdü. Yol ortasında duran motosiklet sürücüsü, otomobil sürücüsünü geri gitmesi için uyardı.
Motosikletli, "Git geri, plakan çıkacak, ceza gelecek. Hadi diye geliyorsun, öyle bir şey yok. Duba var, çekilmiyorum. Geri gidip oradan döneceksin" diyerek sürücüye tepki gösterdi. Otomobil sürücüsü ise aracından inerek motosikletlinin üzerine yürüdü ve "Bilmiyor olabilirim, buradan gelmeyeceksin. Herkes oradan geliyor" şeklinde konuştu.

Taraflar arasında tartışma büyürken, sürücünün motosikletliye, "Sen terbiyesizlik yapıyorsun" demesi üzerine motosikletli, "Sen de terbiyesizlik yapıyorsun. Konuşma, konuşurum. Plakana da ceza gelecek. Şimdi polise de gideceğim" karşılığını verdi. Görüntülerde, motosikletlinin "İşte böyle yola getirirler adamı" sözleri de duyuldu.

Yaşanan tartışma, otomobil sürücüsünün aracını geri çevirerek uzaklaşmasıyla son buldu. O anlar motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ters yöne girip motorcunun üstüne sürdü: Otomobil sürücüsüyle motorcu arasında yaşanan tartışma kamerada | Video 01:54
Ters yöne girip motorcunun üstüne sürdü: Otomobil sürücüsüyle motorcu arasında yaşanan tartışma kamerada | Video 30.09.2025 | 11:17
Adıyaman’da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı | Video 03:31
Adıyaman’da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı | Video 30.09.2025 | 10:51
10 bin adet uyuşturucu hapla yakalandılar: Uyuşturucu satmıyoruz savunması yaptılar | Video 00:41
10 bin adet uyuşturucu hapla yakalandılar: "Uyuşturucu satmıyoruz" savunması yaptılar | Video 30.09.2025 | 10:29
Vali Kumbuzoğlu: Kazada 2 jandarma şehit oldu, 1 vatandaş hayatını kaybetti | Video 01:17
Vali Kumbuzoğlu: "Kazada 2 jandarma şehit oldu, 1 vatandaş hayatını kaybetti" | Video 30.09.2025 | 10:08
Aksaray’da jandarma aracına minibüs çarptı: 2 jandarma şehit oldu, 1 vatandaş hayatını kaybetti | Video 06:18
Aksaray’da jandarma aracına minibüs çarptı: 2 jandarma şehit oldu, 1 vatandaş hayatını kaybetti | Video 30.09.2025 | 09:54
Başakşehir’de alkollü şahıs polis ekiplerine zor anlar yaşattı | Video 00:53
Başakşehir’de alkollü şahıs polis ekiplerine zor anlar yaşattı | Video 30.09.2025 | 09:32
Dinamitle gerçekleştirilen patlatmada kule vinç böyle yıkıldı | Video 00:29
Dinamitle gerçekleştirilen patlatmada kule vinç böyle yıkıldı | Video 30.09.2025 | 09:30
TOFAŞ’la çarpışarak tarlaya uçan motosiklet sürücüsü öldü! Feci kaza kamerada | Video 00:14
TOFAŞ’la çarpışarak tarlaya uçan motosiklet sürücüsü öldü! Feci kaza kamerada | Video 30.09.2025 | 09:21
Bir gün önce eşya taşıdığı villadaki kasayı çaldı, kolundaki saatten yakalandı: 3 tutuklama | Video 02:01
Bir gün önce eşya taşıdığı villadaki kasayı çaldı, kolundaki saatten yakalandı: 3 tutuklama | Video 30.09.2025 | 08:28
Kayseri’de korkunç olay! 12 yaşındaki üvey oğlu tarafından bıçaklanan adam hayatını kaybetti | Video 01:19
Kayseri'de korkunç olay! 12 yaşındaki üvey oğlu tarafından bıçaklanan adam hayatını kaybetti | Video 30.09.2025 | 08:25
Patenle kayarak iş yeri kurşunladı! O anlar kamerada | Video 01:25
Patenle kayarak iş yeri kurşunladı! O anlar kamerada | Video 29.09.2025 | 15:53
Köpeği çalmak isteyen şüpheli ile polis kovalamacası kamerada | Video 02:27
Köpeği çalmak isteyen şüpheli ile polis kovalamacası kamerada | Video 29.09.2025 | 15:53
Polisten kaçtı ortalığı birbirine kattı! Dur ihtarına uymayan sürücü yayaya ve arabalara çarptı | Video 01:30
Polisten kaçtı ortalığı birbirine kattı! Dur ihtarına uymayan sürücü yayaya ve arabalara çarptı | Video 29.09.2025 | 15:53
Güllü’nün düşmeden önce ev içi kamerasının görüntülerinin tamamı ortaya çıktı | Video 04:01
Güllü'nün düşmeden önce ev içi kamerasının görüntülerinin tamamı ortaya çıktı | Video 29.09.2025 | 15:13
Komşusunun evinden çaldığı altınları kuyumcuda sattı | Video 02:56
Komşusunun evinden çaldığı altınları kuyumcuda sattı | Video 29.09.2025 | 14:28
Kedi besleme kavgasında komşusunun burnunu kırdı | Video 08:46
Kedi besleme kavgasında komşusunun burnunu kırdı | Video 29.09.2025 | 14:28
Sivas Kangal Termik Santrali’nde yangın | Video 00:51
Sivas Kangal Termik Santrali’nde yangın | Video 29.09.2025 | 13:16
5 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:14
5 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 29.09.2025 | 13:16
ABD’de tutuklu bilim insanının ailesinden çağrı: Adil yargılama ve güvenli alan istiyoruz | Video 03:12
ABD'de tutuklu bilim insanının ailesinden çağrı: "Adil yargılama ve güvenli alan istiyoruz" | Video 29.09.2025 | 13:16
Türk çift Roma’da hırsızlık kurbanı oldu | Video 00:52
Türk çift Roma’da hırsızlık kurbanı oldu | Video 29.09.2025 | 13:16

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY