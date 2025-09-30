Ters yöne girip motorcunun üstüne sürdü: Otomobil sürücüsüyle motorcu arasında yaşanan tartışma kamerada | Video
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde ters yöne giren otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında tartışma çıktı. Motosikletlinin kask kamerasına yansıyan görüntülerde tarafların birbirine sözlü tacizde bulunduğu anlar yer aldı.
Motosikletli, "Git geri, plakan çıkacak, ceza gelecek. Hadi diye geliyorsun, öyle bir şey yok. Duba var, çekilmiyorum. Geri gidip oradan döneceksin" diyerek sürücüye tepki gösterdi. Otomobil sürücüsü ise aracından inerek motosikletlinin üzerine yürüdü ve "Bilmiyor olabilirim, buradan gelmeyeceksin. Herkes oradan geliyor" şeklinde konuştu.
Taraflar arasında tartışma büyürken, sürücünün motosikletliye, "Sen terbiyesizlik yapıyorsun" demesi üzerine motosikletli, "Sen de terbiyesizlik yapıyorsun. Konuşma, konuşurum. Plakana da ceza gelecek. Şimdi polise de gideceğim" karşılığını verdi. Görüntülerde, motosikletlinin "İşte böyle yola getirirler adamı" sözleri de duyuldu.
Yaşanan tartışma, otomobil sürücüsünün aracını geri çevirerek uzaklaşmasıyla son buldu. O anlar motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.
