Tokat'ta feci kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı | Video 08.08.2025 | 09:31 Tokat'ın Zile ilçesi Karayün mevkisinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 çocuk da ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Zile ilçesi Karayün mevkisinde meydana geldi. Henüz sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil, bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobillerde bulunan 2 çocuk ağır yaralı olarak Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.