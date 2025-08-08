Video Yaşam Tokat’ta feci kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı | Video
Tokat’ta feci kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı | Video

Tokat’ta feci kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı | Video

08.08.2025 | 09:31

Tokat’ın Zile ilçesi Karayün mevkisinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 çocuk da ağır yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, sabah saatlerinde Zile ilçesi Karayün mevkisinde meydana geldi. Henüz sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil, bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobillerde bulunan 2 çocuk ağır yaralı olarak Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tokat’ta feci kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı | Video 00:23
Tokat’ta feci kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı | Video 08.08.2025 | 09:31
33 yıl hapis cezası bulunan firari, raf arkasında yakalandı | Video 00:35
33 yıl hapis cezası bulunan firari, raf arkasında yakalandı | Video 08.08.2025 | 08:42
Emine Özkaya seri katil kurbanı mı? Sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı! | Video 04:10
Emine Özkaya seri katil kurbanı mı? Sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı! | Video 07.08.2025 | 16:49
Siirt’te 10 milyon lira değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi | Video 01:05
Siirt’te 10 milyon lira değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi | Video 07.08.2025 | 16:05
Ankara’da arazilerine skunk eken 2 kişi gözaltına alındı | Video 00:39
Ankara’da arazilerine skunk eken 2 kişi gözaltına alındı | Video 07.08.2025 | 15:57
Motor, şase numarası değiştirilmiş 16 motosiklet ve 16 şahıs yakalandı | Video 00:59
Motor, şase numarası değiştirilmiş 16 motosiklet ve 16 şahıs yakalandı | Video 07.08.2025 | 15:16
Denizli’de evlat vahşeti! Genç doktor 2 saat dövdüğü yatalak annesini komaya soktu | Video 00:35
Denizli'de evlat vahşeti! Genç doktor 2 saat dövdüğü yatalak annesini komaya soktu | Video 07.08.2025 | 15:02
SON DAKİKA! Karabük’te orman yangını | Video 01:09
SON DAKİKA! Karabük'te orman yangını | Video 07.08.2025 | 15:02
Tartıştığı kızı yumruk atarak bayıltan taksici arkasına bakmadan kaçtı | Video 00:43
Tartıştığı kızı yumruk atarak bayıltan taksici arkasına bakmadan kaçtı | Video 07.08.2025 | 14:48
Banktaki çantayı çocuğa çaldırdılar | Video 00:37
Banktaki çantayı çocuğa çaldırdılar | Video 07.08.2025 | 14:18
Tekne kazasında kaybolan iş adamını Halit Yukay’ı arama çalışmaları devam ediyor | Video 03:41
Tekne kazasında kaybolan iş adamını Halit Yukay'ı arama çalışmaları devam ediyor | Video 07.08.2025 | 14:18
Zeytinburnu’nda emlak ofisine silahlı saldırı kamerada | Video 01:11
Zeytinburnu'nda emlak ofisine silahlı saldırı kamerada | Video 07.08.2025 | 14:14
Eski sevgilisi ile araya giren 3 kişiyi yaralayan şüphelinin saldırı öncesi çektiği video ortaya çıktı 01:24
Eski sevgilisi ile araya giren 3 kişiyi yaralayan şüphelinin saldırı öncesi çektiği video ortaya çıktı 07.08.2025 | 14:04
Önce icra yoluyla evinden tahliye edildi, ardından darp edildi | Video 01:41
Önce icra yoluyla evinden tahliye edildi, ardından darp edildi | Video 07.08.2025 | 13:32
Kanlı gecede şoke eden detay! Firari olarak aranan şüpheli araç gasp ederek kaçmış | Video 04:59
Kanlı gecede şoke eden detay! Firari olarak aranan şüpheli araç gasp ederek kaçmış | Video 07.08.2025 | 12:27
Aydın’da üniversite öğrencisi genç kız ormanda ölü bulundu | Video 02:28
Aydın'da üniversite öğrencisi genç kız ormanda ölü bulundu | Video 07.08.2025 | 10:35
Beşiktaş’ta ters yönden gelen motosikletle kafa kafaya çarpıştı | Video 00:36
Beşiktaş’ta ters yönden gelen motosikletle kafa kafaya çarpıştı | Video 07.08.2025 | 10:20
Kağıthane’de parkta çocuklar arasındaki kavgaya anneler de dahil oldu: ’Abla sakin olun’ | Video 00:47
Kağıthane’de parkta çocuklar arasındaki kavgaya anneler de dahil oldu: 'Abla sakin olun' | Video 07.08.2025 | 10:19
Siverek’te büyükbaş hayvan yüklü tır devrildi | Video 00:54
Siverek’te büyükbaş hayvan yüklü tır devrildi | Video 07.08.2025 | 10:05
Zabıtaya saldıran esnaf tutuklandı, iş yerinde 418 kilogram tarihi geçmiş ürün tespit edildi | Video 03:19
Zabıtaya saldıran esnaf tutuklandı, iş yerinde 418 kilogram tarihi geçmiş ürün tespit edildi | Video 07.08.2025 | 09:58

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY