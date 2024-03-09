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"Tokat'ta tefecilik ve tehdit operasyonu: 9 şüpheli yakalandı 4'ü tutuklandı | Video

09.03.2024 | 14:08

Tokat'ta tefecilik ve tehdit operasyonu kapsamında 9 şüpheli yakalandı, 4'ü tutuklandı. Operasyonda silah ve belgeler ele geçirildi.

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Tokat Valiliği, Tokat Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde Turhal ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, "Tefecilik, Tehdit, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarını işleyen ve 62 olaya karıştıkları belirlenen 9 şüpheliye yönelik eş zamanlı bir operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyon kapsamında 9 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda çeşitli belgeler ve silahlar ele geçirildi. Ayrıca, suç gelirleriyle mücadele kapsamında şüphelilerin tüm varlıklarına el konulduğu belirtildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından 4 şüphelinin serbest bırakıldığı, gözaltına alınan 5 şüphelinin ise adli makamlara sevk edildiği ve bu şüphelilerden birinin adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı, diğer dördünün ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade edildi. Yapılan aramalarda 3 adet tapu, 1 adet senet, 1 adet ipotek senedi, muhtelif sayıda borç ve alacak dokümanları, 2 adet ruhsatsız tabanca, 29 adet fişek, 1 adet tabanca sürgü kapağı, 1 adet tabanca iğnesi, iğne tutucusu, iğne yayı, 2 adet şarjör ele geçirildi.

Tamamlanan işlemlerin ardından 4 şüpheli salıverilirken gözaltına alınan 5 şüpheli ise Turhal Adliyesine sevk edilmiş olup, bahsekonu şüphelilerden E.A. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. F.A.,D.A.,A A. ve F.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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