Topkapı Sarayı’nda sergilenen Peygamber Efendimizin kılıcının adeta aynısını yaptı | Video 07.07.2023 | 10:11 Bursa’da kılıç imalatı yapan Aziz Şen, Topkapı Sarayı’nda sergilenen Hz. Muhammed’in kılıcının bir replikasını yaptı. Bıçakçılık fuarına götürdüğü kılıcı vitrinde görenlerin göz yaşlarını tutamadığını aktaran Şen, “Fuarda Peygamber Efendimizin kılıcını görenler duygusal anlar yaşadı. Hatta ağladıklarını söyleyebilirim. Fotoğraf çektirmek isteyenler oldu” dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bursa'da bıçak ustası Aziz Şen, Topkapı Sarayı'nda Kutsal Emanetler bölümünde sergilenen Hz. Muhammed'in kılıcının replikasını üretti. Katıldığı bıçakçılık fuarından sergilediği kılıcı vitrinde görenler duygusal anlar yaşayarak göz yaşlarına hakim olamadı. Kılıç ve kını üzerinde 24 ayar altın işlemeleri bulunduğunu söyleyen Şen, tamamen el işi üretimi olduğunu ve yılda yalnızca 5 adet üretilebildiğini belirtti. Fiyatının 100-150 bin lira arasında olduğunu söyleyen Şen, İslam ülkelerinden gelen turistlerin bu kılıca rağbet gösterdiğini söylerken, maneviyat açısından müşterinin talepleri neticesinde en çok tercih edilen modeller arasında olduğunu ifade etti.

TAMAMI EL İŞÇİLİĞİ

Topkapı Sarayı'nda Kutsal Emanetler bölümünde sergilenen Hz. Muhammed'e ait kılıcın birebir replikasını üreten Aziz Şen, "22 yıldan bu yana bıçak imalatı ile uğraşıyorum. Ayrıca 17 yıldır kültürel mirasımız olan kılıçlar, kamalar, hançerler ile uğraşmaktayım. Yaptıklarımız el işi, zaman alan ürünlerdir. Halen talep olduğu için çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Kılıç imalatı haricinde Topkapı Müzesi'nde bulunan eserlerin replikasını yapıyoruz. Bu ürünler genellikle altın kaplama ürünler oluyor. En çok rağbet gören ürünlerimizden bir tanesi de peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in kılıcı ve Fatih Sultan Mehmet'in kılıcı. Bunlar çok rağbet gören, işçilik isteyen ürünlerdir. Altın kaplama olduğu için de maliyeti biraz yüksek. Maneviyat açısından müşterinin talepleri neticesinde en çok tercih edilen modeller arasında bulunuyor" dedi.

GÖRENLER GÖZYAŞLARINI TUTAMIYOR

Katıldığı bir fuarda vitrinin en göz alıcı ürünü olduğuna dikkat çeken Şen, yakından görenlerin şaşkınlığını gizleyemediğini söyledi. Ziyaretçilerin manevi duygularla göz yaşlarına hakim olamadığını söyleyen Şen, "Yakın zamanda katıldığımız bir fuarda peygamber efendimizin kılıcını görenler duygusal anlar yaşadı. Hatta ağladıklarını söyleyebilirim. Fotoğraf çektirmek isteyenler oldu. Tabi bu seri bir imalat ürünü değil, yılda 5 veya 6 adet üretebiliyoruz. Bunu sahiplenmek isteyen yerli yabancı çok müşterilerimiz oluyor. Genelde yurt dışından gelip ürünümüzü temin etmek isteyen insanlar evlerine, ofislerine koyabiliyorlar" şeklinde konuştu.

150 BİN LİRADAN SATILIYOR

Kılıç ve kını üzerinde 24 ayar altın işlemesi bulunduğu ve üretiminin meşakkatli olması sebebiyle yılda yalnızca 5 adet üretildiğini söyleyen Şen, "Peygamber efendimizin kılıcının yapımında ciddi oranda bir altın kullanılıyor. Sayılı çıktığı ve maneviyatı yüksek olduğu için de fiyatları 100-150 bin lira arasında değişiyor. Bu ürün Topkapı Sarayı'ndaki eserin birebir replikasıdır. Aynı şekilde Fatih Sultan Mehmet'in kılıcının da replikasını yaptık" dedi.