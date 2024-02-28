Video Yaşam Topkapı'da tramvay altında can pazarı | Video
Topkapı'da tramvay altında can pazarı | Video

Topkapı'da tramvay altında can pazarı | Video

28.02.2024 | 15:25

Topkapı'da raylardan geçmeye çalışan bir kişiye tramvay çarptı. Tramvayın altında sıkışan yaralıyı kurtarmak için itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay nedeniyle tramvay seferleri yapılamıyor. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

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