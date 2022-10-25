Trabzon'da 1 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde 22 Ekim Cuma gecesi yaşanan ve 1 kişinin öldüğü ve bir kişinin de yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Rize'den Trabzon istikametine gitmekte olan Yahya Birinci (50) yönetimindeki lüks jip, Yalıncak mahallesinde aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki korkulukları da kırarak DSİ 22 Bölge Müdürlüğü'nün bahçesine uçtu. Kazada işadamı Yahya Birinci hayatını kaybederken, yanında bulunan Selda Güneş (39) ise ağır yaralandı. Lüks jipin hurdaya döndüğü kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıkarken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.