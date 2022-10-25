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OTOMATİK OYNAT
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Trabzon'da 1 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 25.10.2022 | 10:00
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İzmir'de hafif ticari araç tıra ok gibi saplandı: 1 ölü | Video 25.10.2022 | 08:49
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Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı | Video 25.10.2022 | 08:49
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3 evin silahla taranması olayında 14 gözaltı | Video 24.10.2022 | 16:51
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Sakarya'da uyuşturucuya geçit yok: 120 şüpheli yakalandı | Video 24.10.2022 | 16:28
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Şehit oğlunun öğrendiği ilk türküyü evladının mezar taşına yazdırdı | Video 24.10.2022 | 15:24
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Şehit Komiser Yardımcısı Alim Nar'a veda | Video 24.10.2022 | 15:39
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Elazığ'da iş yeri kasasından 10 bin lira çalan şüpheli yakalandı | Video 24.10.2022 | 15:38
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Gölcük Tabiat Park'ında sonbahar güzelliği mest etti | Video 24.10.2022 | 15:30
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Kütahya'da zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi | Video 24.10.2022 | 14:49
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Eskişehir’de kaçak tütün operasyonu | Video 24.10.2022 | 14:45
Trabzon’un Ortahisar ilçesinde 22 Ekim Cuma gecesi yaşanan ve 1 kişinin öldüğü ve bir kişinin de yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.