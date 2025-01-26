Trafikte makas atan araç önce ağaca, ardından aydınlatma direğine çarptı: 2 ağır yaralı | Video
Bursa’da iddiaya göre trafikte makas atarak ilerleyen otomobil kontrolden çıkarak önce yol kenarında bulunan ağaca, daha sonra ise aydınlatma direğine çarptı. Yaşanan kazada sürücü ve yolcu ağır yaralandı.
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