Trafiktekiler şaşkına döndü, ilginç yolculuk kameraya yansıdı | Video
Bursa'da bisikletini aracına sığdıramayan genç ilginç bir çözüm buldu. Yan koltuktaki arkadaşı camdan sarkarak bisikleti eliyle kontrol etti. İlginç yolculuk kameraya yansırken, şaşkına dönen vatandaşlar o anları saniye saniye kayda aldı.
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