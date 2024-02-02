Tunceli’ merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı | Video
Tunceli merkezli Elazığ ve Bingöl’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
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