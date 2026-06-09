Video Yaşam Tunceli’de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı | Video
Tunceli’de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı | Video

Tunceli’de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı | Video

09 Haziran 2026 15:02

Tunceli’de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Diyarbakır'dan Tunceli'ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Pertek Feribot Uygulama Noktası'nda durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 kilo 545 gram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyonun devamında yakalanan diğer şüpheliler ve belirlenen adreslerde yapılan aramalarda ise 200 gramın üzerinde skunk maddesi ile 4 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçu kapsamında gözaltına alınan B.T., Ö.Y. ve S.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden B. T. ve Ö. Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.Ç. hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tunceli’de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı | Video 00:52
Tunceli’de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı | Video 09.06.2026 | 14:59
Sultangazi’de iş yerine silahlı saldırı! O anlar kamerada 01:43
Sultangazi'de iş yerine silahlı saldırı! O anlar kamerada 09.06.2026 | 14:47
Esenyurt’ta bina çatısında yangın | Video 01:27
Esenyurt'ta bina çatısında yangın | Video 09.06.2026 | 14:43
Ceren’in, eski sevgilisinin kız arkadaşı tarafından darbedildiği anların görüntüsü ortaya çıktı 01:57
Ceren’in, eski sevgilisinin kız arkadaşı tarafından darbedildiği anların görüntüsü ortaya çıktı 09.06.2026 | 14:38
Gram altın için yeni ralli tahmini! İslam Memiş puslu havada fırsatı açıkladı 03:45
Gram altın için yeni ralli tahmini! İslam Memiş puslu havada fırsatı açıkladı 09.06.2026 | 13:31
Gaziantep’teki fabrikada dev yangın! Yangına müdahele sürüyor 00:50
Gaziantep'teki fabrikada dev yangın! Yangına müdahele sürüyor 09.06.2026 | 13:29
Husumetlisi tarafından önce bıçaklandı, sonra araçla ezilmeye çalıştı! O anlar kamerada | Video 03:08
Husumetlisi tarafından önce bıçaklandı, sonra araçla ezilmeye çalıştı! O anlar kamerada | Video 09.06.2026 | 12:59
Kızgın tereyağı 2 yaşındaki Mercan’ın üzerine dökülmüştü! O anların görüntüsü ortaya çıktı | Video 01:02
Kızgın tereyağı 2 yaşındaki Mercan'ın üzerine dökülmüştü! O anların görüntüsü ortaya çıktı | Video 09.06.2026 | 12:54
Bursa’da motosiklet kazası: 16 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti! | Video 01:51
Bursa'da motosiklet kazası: 16 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti! | Video 09.06.2026 | 12:43
Ümraniye’de servis şoförü ile otomobil sürücüsü arasındaki kavga kamerada | Video 00:47
Ümraniye'de servis şoförü ile otomobil sürücüsü arasındaki kavga kamerada | Video 09.06.2026 | 11:13
İstanbul Havalimanı yolunda trafik kazası: Yaralılar var! | Video 01:17
İstanbul Havalimanı yolunda trafik kazası: Yaralılar var! | Video 09.06.2026 | 11:06
Girdikleri evdeki kedi ve köpeği mutfağa kapattılar: 600 bin TL çaldılar 06:01
Girdikleri evdeki kedi ve köpeği mutfağa kapattılar: 600 bin TL çaldılar 09.06.2026 | 10:56
Tekirdağ’da Bir haftada 124 operasyon: Uyuşturucu tacirlerine ağır darbe 19 tutuklama | Video 02:16
Tekirdağ’da Bir haftada 124 operasyon: Uyuşturucu tacirlerine ağır darbe 19 tutuklama | Video 09.06.2026 | 10:47
Motosiklete çarptı, durup bakmadı! Kaza anı kamerada 00:17
Motosiklete çarptı, durup bakmadı! Kaza anı kamerada 09.06.2026 | 10:43
Genç kadını sokak ortasında defalarca bıçakladı! Platonik aşk dehşeti kamerada | Video 00:32
Genç kadını sokak ortasında defalarca bıçakladı! Platonik aşk dehşeti kamerada | Video 09.06.2026 | 10:11
DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı, 1 kişi tutuklandı | Video 00:16
DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı, 1 kişi tutuklandı | Video 09.06.2026 | 09:58
Kağıthane’de kuş kümesine uyuşturucu operasyonu: ’Hassas teraziyi fazla yem vermemek için kullanıyorum’ 01:54
Kağıthane’de kuş kümesine uyuşturucu operasyonu: 'Hassas teraziyi fazla yem vermemek için kullanıyorum' 09.06.2026 | 09:55
Muş merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 26 tutuklama | Video 00:26
Muş merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 26 tutuklama | Video 09.06.2026 | 09:53
İstanbul merkezli 8 ilde uyuşturucu operasyonu: 95 gözaltı 01:56
İstanbul merkezli 8 ilde uyuşturucu operasyonu: 95 gözaltı 09.06.2026 | 09:46
Kütahya’da 23 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı | Video 00:09
Kütahya'da 23 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı | Video 09.06.2026 | 09:38

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA