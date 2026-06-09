Tunceli’de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı | Video
09 Haziran 2026 15:02
Tunceli’de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçu kapsamında gözaltına alınan B.T., Ö.Y. ve S.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden B. T. ve Ö. Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.Ç. hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.
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