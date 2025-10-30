Video Yaşam Türk bayrağını yere düşürmemek için gösterdiği duyarlılık yürekleri ısıttı | Video
30.10.2025 | 06:15

Düzce Belediyesi tarafından Cumhuriyet Bayramı’na özel düzenlenen sosyal deneyde Türk bayrağını yere düşürmemek için gösterdiği duyarlılıkla milyonların kalbini kazanan temizlik görevlisi Rukiye Tuna’yı, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve eşi Prof. Dr. Onur Özlü görev başında ziyaret etti. Türk bayrağı ve bir maaş ikramiye ile ödüllendirilen Tuna, bayrağı torununun çeyizine koyacağını söyleyerek bayrağa olan sevgisini bir kez daha gösterdi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen sosyal deneyde gösterdiği duyarlılıkla milyonların kalbini kazanan temizlik personeli Rukiye Tuna'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen sosyal deneyde, Türk bayrağını yere düşmesin diye koşarak tutan ve "Yere düşsün istemedim, altına serilesim geldi" sözleriyle izleyenleri duygulandıran Rukiye Tuna, 23 Nisan Parkı'nda görev başındayken Başkan Özlü ve eşi Onur Özlü tarafından ziyaret edildi. Sürpriz ziyaret karşısında büyük mutluluk yaşayan Tuna'ya, Faruk Özlü gösterdiği hassasiyet nedeniyle teşekkür ederek, "Bayrak bizim her şeyimiz. Bugün de Cumhuriyet Bayramı. Çok büyük bir hassasiyet göstermişsin, seni tebrik ediyorum" dedi.
Başkan Özlü, Rukiye Tuna'ya Türk bayrağı hediye ederken, Tuna videoda olduğu gibi yine eldivenlerini çıkararak bayrağı teslim aldı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada, Tuna bayrağı öpüp koklayarak "Torunumun çeyizine koyacağım bunu. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. Özlü, ayrıca Tuna'ya kahve fincanı hediye ederek örnek davranışı nedeniyle bir maaş ikramiye verileceğini açıkladı. Ancak Tuna, "Bana bayrak yeter" sözleriyle mütevazı bir yanıt verdi.

SOSYAL DENEY MİLYONLARIN KALBİNE DOKUNDU
Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hazırlanan sosyal deneyde, rol gereği zabıta personeli, İstanbul Caddesi'nde bayrak asmak için vatandaşlardan yardım istedi. O kişilerin arasında görevi başındaki temizlik görevlisi Rukiye Tuna da yer aldı. Bu sırada yüksekliği yere değmeyecek şekilde ayarlanan bayrak aniden aşağı inmeye başladı. Bayrağın yere düşmemesi için koşar adım hareket eden Tuna, eldivenini çıkararak bayrağı tuttu. Sosyal deney amacıyla kaydedilen bu görüntüler, kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı ve izleyenlerin tüylerini diken diken etti. Gösterdiği duyarlılıkla toplumun takdirini kazanan Tuna, Türk bayrağına olan sevgisiyle herkesin kalbinde özel bir yer edindi.

