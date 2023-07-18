Türkiye bu vahşeti konuşuyor: Antalya’da 1 yaşındaki Toprak Bebek dövülerek öldürüldü! | Video
Antalya'da korkunç bir olay yaşandı. Aygül Ç. tarafından iddiaya göre yatağında hareketsiz şekilde bulunan 1 yaşındaki Toprak Ç.'nin götürüldüğü sağlık merkezinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Toprak Ç:'nin vücudunda darp izlerine rastlanılması üzerine anne Aygül Ç. ile birlikte yaşadığı Ahmet Ö. gözaltına alındı. Talihsiz çocuktan geriye kuruması için ipe asılan kıyafetleri kaldı...
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