Video Yaşam Türkiye bu vahşeti konuşuyor: Antalya’da 1 yaşındaki Toprak Bebek dövülerek öldürüldü! | Video
Türkiye bu vahşeti konuşuyor: Antalya’da 1 yaşındaki Toprak Bebek dövülerek öldürüldü! | Video

Türkiye bu vahşeti konuşuyor: Antalya’da 1 yaşındaki Toprak Bebek dövülerek öldürüldü! | Video

18.07.2023 | 15:50

Antalya'da korkunç bir olay yaşandı. Aygül Ç. tarafından iddiaya göre yatağında hareketsiz şekilde bulunan 1 yaşındaki Toprak Ç.'nin götürüldüğü sağlık merkezinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Toprak Ç:'nin vücudunda darp izlerine rastlanılması üzerine anne Aygül Ç. ile birlikte yaşadığı Ahmet Ö. gözaltına alındı. Talihsiz çocuktan geriye kuruması için ipe asılan kıyafetleri kaldı...

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