Video Yaşam Türkiye’nin ilk “çocuk gelişimi destek/oyun terapisi" birimi Kayseri Şehir Hastanesi'nde hizmete girdi | Video
Türkiye’nin ilk “çocuk gelişimi destek/oyun terapisi

Türkiye’nin ilk “çocuk gelişimi destek/oyun terapisi" birimi Kayseri Şehir Hastanesi'nde hizmete girdi | Video

07.04.2022 | 21:45

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Türkiye’nin ilk “çocuk gelişimi destek/oyun terapisi" birimi Kayseri Şehir Hastanesi'nde hizmete girdi.

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