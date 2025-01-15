Ümraniye'de kadınların kavgası kamerada | Video 15.01.2025 | 12:35 Ümraniye'de kamyonetten inen iki kadın, yoldan geçen başka bir kadınla kavga etti. Yumrukların hedefi olan kadın, kendini terlikle savundu. O anları çevredekiler, cep telefonu kamerasıyla kaydetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ümraniye'de, dün saat 13.30 sıralarında kağıt toplayan kadınlar, yoldan geçen başka bir kadınla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kadınlar arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kamyonetten inen iki kadın tartıştıkları kadına yumruk atıp, terlik fırlattı. Saldırıya uğrayan kadın ise yerdeki terliği alıp kendini savundu. Bir süre devam eden kavga, çevredekilerin araya girmesi ve saldırıya uğrayan kadının uzaklaşması ile son buldu. Kavga anlarını çevredekiler cep telefonu ile görüntüledi.