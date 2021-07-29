Video Yaşam Ünlü Manken Tuğba Özay Antalya Manavgat'taki yangın dehşetini gözyaşları içinde böyle anlattı

Ünlü Manken Tuğba Özay Antalya Manavgat'taki yangın dehşetini gözyaşları içinde böyle anlattı

Ünlü Manken Tuğba Özay Antalya Manavgat'taki yangın dehşetini gözyaşları içinde böyle anlattı
29.07.2021 | 10:49

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Ünlü Manken Tuğba Özay Antalya Manavgat'taki orman yangını dehşetini sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı video ile böyle anlattı.

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