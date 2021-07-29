Video Yaşam SON DAKİKA: Antalya Manavgat'taki yangınlar sabotaj mı? Şok görüntüler ortaya çıktı! 13 ilde 41 yangın...

SON DAKİKA: Antalya Manavgat'taki yangınlar sabotaj mı? Şok görüntüler ortaya çıktı! 13 ilde 41 yangın...

SON DAKİKA: Antalya Manavgat'taki yangınlar sabotaj mı? Şok görüntüler ortaya çıktı! 13 ilde 41 yangın...
29.07.2021 | 12:15

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SON DAKİKA: Antalya Manavgat'taki yangınlar sabotaj mı? Şok görüntüler ortaya çıktı! 13 ilde 41 yangın... 07:35
SON DAKİKA: Antalya Manavgat'taki yangınlar sabotaj mı? Şok görüntüler ortaya çıktı! 13 ilde 41 yangın... 29.07.2021 | 12:15
Araçlarına giren yılanla Muş’tan İstanbul’a kadar seyahat ettiler | Video 02:47
Araçlarına giren yılanla Muş’tan İstanbul’a kadar seyahat ettiler | Video 29.07.2021 | 11:35
Doğu’nun kızıl Kapadokya’sı rengi ve şekilleriyle göz kamaştırıyor | Video 05:59
Doğu’nun kızıl Kapadokya’sı rengi ve şekilleriyle göz kamaştırıyor | Video 29.07.2021 | 11:25
Bayram günü torna atölyesinde bu kadarına pes dedirten hırsızlık kamerada | Video 07:07
Bayram günü torna atölyesinde bu kadarına pes dedirten hırsızlık kamerada | Video 29.07.2021 | 11:25
Güzellik merkezinin ofisine kadar girdi, çekmecedeki cüzdanı böyle çaldı | Video 01:13
Güzellik merkezinin ofisine kadar girdi, çekmecedeki cüzdanı böyle çaldı | Video 29.07.2021 | 11:25
Kargo takip numarasını öğrendikleri 15 bin TL'lik bilgisayarı çaldılar | Video 00:32
Kargo takip numarasını öğrendikleri 15 bin TL'lik bilgisayarı çaldılar | Video 29.07.2021 | 11:25
Arnavutköy'de yaşanan hafriyat terörü kamerada | Video 01:06
Arnavutköy'de yaşanan hafriyat terörü kamerada | Video 29.07.2021 | 11:25
İstanbul Eyüpsultan'da 2 kardeşin öldüğü kuzenler arasındaki silahlı kavga kamerada 00:55
İstanbul Eyüpsultan'da 2 kardeşin öldüğü kuzenler arasındaki silahlı kavga kamerada 29.07.2021 | 11:26
İstanbul'da 1,5 yaşındaki bebeğine işkence yaptığı iddia edilen babaya meydan dayağı 06:11
İstanbul'da 1,5 yaşındaki bebeğine işkence yaptığı iddia edilen babaya meydan dayağı 29.07.2021 | 11:05
Ünlü Manken Tuğba Özay Antalya Manavgat'taki yangın dehşetini gözyaşları içinde böyle anlattı 00:58
Ünlü Manken Tuğba Özay Antalya Manavgat'taki yangın dehşetini gözyaşları içinde böyle anlattı 29.07.2021 | 10:49
Otobüste tekmelerin havada uçuştuğu 'maske takma' kavgası kamerada | Video 01:26
Otobüste tekmelerin havada uçuştuğu 'maske takma' kavgası kamerada | Video 29.07.2021 | 10:37
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Şanlıurfa'da otobüste fenalaşan vatandaş hastaneye ulaştırıldı | Video 29.07.2021 | 10:26
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Yürek yakan feryat! Manavgat'ta Kalemler Mahallesi küle döndü | Video 29.07.2021 | 09:59
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Yangının kül ettiği Oymapınar köyü havadan görüntülendi | Video 29.07.2021 | 09:56
Mersin Aydıncık'taki orman yangını ikinci gününde | Video 01:37
Mersin Aydıncık'taki orman yangını ikinci gününde | Video 29.07.2021 | 09:45
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Yangın Manavgat Şelalesi'ne yaklaştı | Video 29.07.2021 | 09:36
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Son dakika haberleri... 13 ilde 41 noktada aynı anda başlayan yangınlar sabotaj mı? Ormanlarımızı neden kundaklıyorlar?

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