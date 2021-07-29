SON DAKİKA: Antalya Manavgat'taki yangınlar sabotaj mı? Şok görüntüler ortaya çıktı! 13 ilde 41 yangın...
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OTOMATİK OYNAT
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Araçlarına giren yılanla Muş’tan İstanbul’a kadar seyahat ettiler | Video 29.07.2021 | 11:35
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Doğu’nun kızıl Kapadokya’sı rengi ve şekilleriyle göz kamaştırıyor | Video 29.07.2021 | 11:25
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Arnavutköy'de yaşanan hafriyat terörü kamerada | Video 29.07.2021 | 11:25
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Otobüste tekmelerin havada uçuştuğu 'maske takma' kavgası kamerada | Video 29.07.2021 | 10:37
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Şanlıurfa'da otobüste fenalaşan vatandaş hastaneye ulaştırıldı | Video 29.07.2021 | 10:26
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Yürek yakan feryat! Manavgat'ta Kalemler Mahallesi küle döndü | Video 29.07.2021 | 09:59
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Yangının kül ettiği Oymapınar köyü havadan görüntülendi | Video 29.07.2021 | 09:56
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Mersin Aydıncık'taki orman yangını ikinci gününde | Video 29.07.2021 | 09:45
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Yangın Manavgat Şelalesi'ne yaklaştı | Video 29.07.2021 | 09:36
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Ünlü Şarkıcı Hande Yener'den bikinili çılgın dans şovu! 29.07.2021 | 09:01
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Son dakika haberleri... 13 ilde 41 noktada aynı anda başlayan yangınlar sabotaj mı? Ormanlarımızı neden kundaklıyorlar?