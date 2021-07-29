Muğla Marmaris'te orman yangını dehşeti! SON DAKİKA görüntüleri...
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Muğla Marmaris'te orman yangını dehşeti! SON DAKİKA görüntüleri... 29.07.2021 | 13:57
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Otobüste tekmelerin havada uçuştuğu 'maske takma' kavgası kamerada | Video 29.07.2021 | 10:37
Son dakika haberleri... Muğla Marmaris'te de başlayan orman yangınlarından yürekleri yakan görüntüler!