Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz ve ailesinin mutlu günü! Aslıhan Gürbüz kardeşinin düğününde çiftetelli oynadı! | Video

Ünlü Oyuncu Aslıhan Gürbüz ve ailesinin mutlu günü… Aslıhan Gürbüz, kardeşi Mustafa Ayhan Gürbüz ile hayatını birleştiren Melike Yıldız'ın düğün törenine katıldı. Maske ve mesafe kurallarına uyan ünlü oyuncu, kardeşi ve gelin Yıldız ile çiftetelli oynadı. İşte düğünden ayrıntılar!