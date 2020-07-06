Ünlü Şarkıcı Nükhet Duru'nun mayolu görüntüsü sosyal medyada olay oldu | Video
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Yılların değiştirmediği ünlü şarkıcı Nükhet Duru'nun sosyal medya hesabından paylaştığı mayolu görüntüsü sosyal medyada olay oldu! Ünlü şarkıcı Nükhet Duru, deniz kenarındaki beyaz mayolu görüntüsünü "Biz de öğrendik bu sosyal medyanın adabını" notu ile paylaştı.