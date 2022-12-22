Uşak'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı | Video

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Uşak’ta 2 otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Sürücülerden birinin olay yerinden kaçtığı kazaya ilişkin ekiplerin arama çalışması devam ediyor.