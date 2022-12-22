Video Yaşam Uşak'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı | Video
Uşak'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı | Video

Uşak'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı | Video

22.12.2022 | 14:08

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Uşak’ta 2 otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Sürücülerden birinin olay yerinden kaçtığı kazaya ilişkin ekiplerin arama çalışması devam ediyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgilere göre, Yılmaz Avcı (38) idaresindeki otomobille sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil Kuzey Çevre Yolu - Şehit Feridun Alabaş Caddesi kesişiminde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Yılmaz Avcı ve yanındaki karısı Özlem Avcı (42) araçtan fırlarken diğer otomobilin sürücüsü ve araçtaki bir kişi kaza sonrası olay yerinden koşarak uzaklaştı. İhbar sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Özlem Avcı olay yerinde hayatını kaybederken kocası Yılmaz Avcı ve çarpıştığı araçtaki Mehmet Fatih Görcaner (39) ve Onur Ersoy sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçtan fırlayan Yılmaz Avcı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken diğer yaralı 2 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Özlem Avcı'nın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken araç sürücüsünün yakalanması için ekiplerce çalışma başlattı. Aracın ışık ihlali yaptığı tespit edilen kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

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