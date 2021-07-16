Uyuşturucu tacirleri drone destekli operasyon
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Uyuşturucu tacirleri drone destekli operasyon 16.07.2021 | 14:53
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Şanlıurfa’da uyuşturucu tacirleri arasında çıkan silahlı kavgada yoldan geçen bir vatandaşın yaralanması sonucu kaçan şüpheli, drone destekli operasyonla yakalanan 1 kişi tutuklanarak ceza evine konuldu