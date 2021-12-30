Van'da pitbull cinsi köpekler art arda sokağa terk ediliyor

Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin, site bahçesinde 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırıp ağır yaraladığı olayın ardından Van'da son 3 günde 5 pitbull cinsi köpek, sokağa terk edildi. Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Veteriner Hekim Özge Kerem, "Vatandaşlarımızdan ricamız bu köpekleri sokağa değil bize teslim etsinler" dedi.