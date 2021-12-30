Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:37
Van'da pitbull cinsi köpekler art arda sokağa terk ediliyor 30.12.2021 | 13:03
04:18
İstanbul'da 70 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi | Video 30.12.2021 | 13:00
03:24
Antalya'da uçan çatı, ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 30.12.2021 | 13:00
03:50
Erzurum'da buz kesen nehirlerde görsel şölen | Video 30.12.2021 | 12:59
02:37
Yaralı domuz duyarlı vatandaşın dikkati sayesinde kurtarıldı | Video 30.12.2021 | 12:51
15:32
Ahmet Özhan'dan bir A.Ş.K. hikayesi... 'Ayrılık Yaman Kelime' 30.12.2021 | 12:38
02:26
02:26
04:34
Üsküdar'da dumandan etkilenen kedi oksijen tüplüyle hayata tutundu | Video 30.12.2021 | 10:12
05:12
00:44
Hırsızlık için çaldığı aracı işi bitince çaldığı yere bıraktı | Video 30.12.2021 | 11:52
05:42
00:41
02:09
Dolandırıcılara yılbaşı pençesi | Video 30.12.2021 | 11:10
01:34
Suç örgütleri ve çetelere satıyorlardı! 80 silahla yakalandılar | Video 30.12.2021 | 11:08
02:27
02:20
02:14
05:42
01:05
Adana'da 2 torbacı tutuklandı | Video 30.12.2021 | 10:12
Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin, site bahçesinde 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırıp ağır yaraladığı olayın ardından Van'da son 3 günde 5 pitbull cinsi köpek, sokağa terk edildi. Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Veteriner Hekim Özge Kerem, "Vatandaşlarımızdan ricamız bu köpekleri sokağa değil bize teslim etsinler" dedi.