Video Yaşam Van'da pitbull cinsi köpekler art arda sokağa terk ediliyor
Van'da pitbull cinsi köpekler art arda sokağa terk ediliyor

Van'da pitbull cinsi köpekler art arda sokağa terk ediliyor

30.12.2021 | 13:03

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Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin, site bahçesinde 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırıp ağır yaraladığı olayın ardından Van'da son 3 günde 5 pitbull cinsi köpek, sokağa terk edildi. Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Veteriner Hekim Özge Kerem, "Vatandaşlarımızdan ricamız bu köpekleri sokağa değil bize teslim etsinler" dedi.

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