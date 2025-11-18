Video Yaşam Vicdanları yaralayan olay! Otizmli genç odunluğa baktı diye odunla darbedildi | Video
18.11.2025 | 09:07

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yüzde 85 otizmli ve epilepsi hastası olan Ertuğrul Şenol'un, bisikletle gezdiği sırada bir fırının odunluğuna baktığı gerekçesiyle odunla darbedildiği iddia edildi. Kafasına 6 dikiş atılan ve kolu alçıya alınan gencin kardeşi Yuşa Şenol, "Hastaneye vardığımızda abimi tanıyamadım. Kafasında yarılma, kolunda büyük bir ödem, sırtında ve bacaklarında kocaman morluklar vardı" dedi.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzde 85 otizmli ve epilepsi hastası Ertuğrul Şenol (32), bisikletle dolaştığı sırada bir fırının odunluğuna baktı. İddiaya göre, Şenol'un odunluğa baktığını gören iş yerinden bir kişi, genci zorla içeri sokarak odunla darbetti. Şüphelinin, vücudunun çeşitli yerlerine vurduğu genci daha sonra iş yerinden sokağa attığı öne sürüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Şenol'un kafasına 6 dikiş atıldı, kolu alçıya alındı ve vücudunda ödemler oluştuğu tespit edildi. Aile, şüpheli hakkında şikayetçi oldu.

"ABİMİ TANIYAMADIM"
Darp edilen gencin kardeşi Yuşa Şenol, ağabeyini hastanede tanıyamadığını belirterek, yaşananlara tepki gösterdi. Olay sırasında işte olduğunu söyleyen Şenol, "Babam umredeydi. Polisler babama ulaşmış, o da beni aradı. Hastaneye vardığımızda abimi tanıyamadım. Kafasında yarılma, kolunda büyük bir ödem, sırtında ve bacaklarında kocaman morluklar vardı. Doktorlar gözetiminde saatlerce hastanede kaldık. Bu bir tokat, yumruk değil; bildiğiniz cinayete teşebbüs" dedi.

"SAVUNMASIZ BİR OTİZMLİ YETİŞKİNE ODUNLA 12-13 KEZ VURMAK NE DEMEK?"
Şenol, şüphelinin kendince sebepler uydurduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:
"Biz polisten bir açıklama alamadık. Şahıs da şikayetçi olmuş. 'Odunluğuma mı girdi?' diye düşünmüş olabilir ama böyle bir şey saldırı nedeni olamaz. Abimin üzerinde bir tane bile karşı darbe yok. Savunmasız bir otizmli yetişkine odunla 12-13 kez vurmak ne demek? Vicdanı olan insan böyle bir şey yapmaz."

"EN AĞIR ŞEKİLDE YARGILANMALARINI İSTİYORUZ"
Olay sonrası çok sayıda otizm derneği ve avukatın kendilerine ulaştığını belirten Yuşa Şenol, şüphelinin en ağır cezayı almasını istediklerini kaydetti. Şenol, "Sağ olsun bu konu hakkında da otizm dernekleri ve avukatları bizimle iletişime geçtiler. Hepsi desteklerini sürdürüyorlar. İnşallah bu olayın en kısa sürede yargıya taşınıp bu şahsın en ağır şekilde yargılanmasını istiyoruz, bekliyoruz. Temennimiz bu yönde" ifadelerini kullandı.
Saldırıya uğrayan Ertuğrul Şenol'un lisanslı atlet olduğu, uzun atlama branşında Türkiye ikincilikleri ve üçüncülüğü bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan, AK Parti Kocaeli Milletvekilli Radiye Sezer Katırcıoğlu da, X hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "İzmit'te yaşanan bu insanlık dışı saldırı hepimizi derinden yaralamıştır. Zihinsel engelli kardeşimiz Ertuğrul Şenol'a yapılan bu vahşeti şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olayın tüm yönleriyle takipçisi olacağız. Adaletin en hızlı şekilde tesis edilmesi için sürecin yakın takipçisiyiz" ifadelerine yer verdi.

