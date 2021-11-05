Yabani bitki, kamış ve dikenler geçim kaynakları oldu

Aksaray’da yabani bitkiler kamış ve dikenler işlenerek süs ve hediyelik eşyaya dönüşüyor. Kadınların rengârenk boyadıkları yabani bitkiler kamış ve dikenler hediyelik olarak ABD, İngiltere, Hollanda ve Belçika başta olmak üzere dünya ülkelerine ihraç ediliyor.