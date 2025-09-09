Yangında balkonda mahsur kalan yaşlı kadın böyle kurtarıldı | Video
Bursa'nın İznik ilçesinde yangın esnasında 3'üncü katın balkonunda mahsur kalan yaşlı kadın kurtarıldı.
İtfaiye ekiplerinin ulaştığı kadın oksijen maskesiyle balkondan alındı. Emine P., zehirlenme ihtimaline karşı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri de yangını büyümeden söndürdü.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
