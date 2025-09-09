Yangında balkonda mahsur kalan yaşlı kadın böyle kurtarıldı | Video 09.09.2025 | 16:16 Bursa'nın İznik ilçesinde yangın esnasında 3'üncü katın balkonunda mahsur kalan yaşlı kadın kurtarıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, Bursa'nın İznik ilçesi Selçuk Mahallesi'ndeki apartman dairesinin 2'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şofbenden kaynaklandığı iddia edilen yangın, kısa sürede daireyi sardı. İhbar üzerine olay yerine 112 itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın olan dairenin üst katında balkona sığınan 70 yaşındaki Emine P., kurtarılmayı bekledi.İtfaiye ekiplerinin ulaştığı kadın oksijen maskesiyle balkondan alındı. Emine P., zehirlenme ihtimaline karşı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri de yangını büyümeden söndürdü.Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.